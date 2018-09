Villingen-Schwenningen Nächste Etappe bis zum Neubaugebiet

Rasch einigten sich die Ortschaftsräte über die Verwendung der Vermögenshaushaltsmittel in Höhe von 126 000 Euro für 2019. Der Aufwand für die Sanierung des Bodens in der Fahrzeughalle der Feuerwehr und für Holzbauarbeiten im Dreschschuppen ist mit jeweils 10 000 Euro taxiert. 9000 Euro sind für den Ersatz der Friteusen und der Spülmaschine in der Festhalle vorgesehen. Der Betrieb der Friteusen erfolgt weiterhin mit Gas, da während Veranstaltungen ansonsten die Gefahr eines Zusammenbruchs des Stromnetzes besteht. Fest installierte Leinwände im Mehrzweckraum der Halle und im Ratssaal und ein mobiler Beamer erleichtern die Durchführung von Veranstaltungen.

Der Ortschaftsrat unterstützt die Neugestaltung der Außenanlagen des Kindergartens mit einem einmaligen Zuschuss von 20 000 Euro. Mosbacher berichtete von einem durchdachten pädagogischen Konzept, von dem das Ortsbild und die Weigheimer profitieren. 20 000 Euro sind für die Planung und Umsetzung eines Jugendraumes vorgesehen. Knapp 50 000 Euro beabsichtigt der Ortschaftsrat zur Sanierung der Grundschule beizutragen.

Kritik gab es von mehreren Ortschaftsräten an der in fünf Stufen geplanten Sanierung der Außenanlage am Kindergarten. "Fünf Jahre Baustelle ist eine Herausforderung, auch für die Gemeinde", appellierte Holger Weißhaar an eine zügige Umsetzung. "Ich befürchte, dass der Kostenplan über eine derart lange Zeit einzuhalten ist", stimmte Ratskollege Uwe Jahn zu.

Ab 2019 soll zudem ein Defibrillator in der Festhalle installiert werden.