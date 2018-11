Villingen-Schwenningen Nachwuchs lernt Pflanzen kennen

TDVS-Auszubildender Dominik Blessing erklärte, wie sich Pflanzen über Samen und Pflanzenteile vermehren. Und auch, wie große Pflanzen, die für ihre Töpfe zu groß geworden, geteilt werden. Die neun jungen Teilnehmer erfuhren Aufschlussreiches über Blattteilstecklinge, Kopfstecklinge, Steckhölzer oder Pflanzenabsenkungen, bei der die Jungpflanze erst nach erfolgter Bewurzelung von der Mutterpflanze getrennt wird.

Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen ist einer der sechs Partnerbetriebe der Minigärtner Regionalgruppe Schwarzwald-Baar. Die Europa Minigärtner rief Bettina Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau 2013 ins Leben. Kinder sollen so durch praktisches Erleben an die Natur im Garten und an den Gärtnerberuf herangeführt werden.

Jungen und Mädchen, die sich für das Gärtnern interessieren und das Berufsbild kennenlernen möchten, können sich bei Birgit Halter unter E-Mail info@garten-halter.de um die Teilnahme bewerben, indem sie in Wort und/oder mit einem Bild beschreiben, warum sie Minigärtner werden möchten. Der Beitrag pro Kind für die Teilnahme am zweijährigen Kurs einschließlich der Mini-Gärtner-Ausstattung beträgt 100 Euro.