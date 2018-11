Villingen-Schwenningen Nach Überfall auf Kind: Polizei tatenlos?

Villingen-Schwenningen - Ein vermeintlicher Skandal sorgt in der Facebook-Gruppe Stadtgeflüster VS für Furore. Eine Nutzerin schreibt dort, ihr zehnjähriger Sohn sei am Freitagmittag bei der Gartenschule in Schwenningen zusammengeschlagen worden. Er sei danach in einem Waldstück zwischen Grabenäcker und Klinikum wieder aufgewacht.