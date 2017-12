Villingen-Schwenningen Nach emotionaler Diskussion: Jugendamt bleibt - dauerhaft

Villingen-Schwenningen. Eigentlich war von vornherein klar, dass der Gemeinderat am Mittwochabend einen Knopf an das Thema Verbleib des Jugendamts bei der Stadt machen wird. Und doch entzündete sich unter den Stadträten und Verwaltungsvertretern eine leidenschaftliche Diskussion mit zahlreichen Änderungsanträgen, die in den fast einheitlichen Tenor mündete: Die Stadt steht in der Pflicht, die Kinder- und Jugendhilfe beizubehalten.