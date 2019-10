Villingen-Schwenningen Mutmaßlicher Betrüger lauert Senior vor Arztpraxis auf

"Ich habe Angst um meinen Vater", berichtet Simone P. (Name von der Redaktion geändert) am Telefon. Der 75-Jährige sei ohnehin schwer krank und das Ganze habe ihn nun zusätzlich mitgenommen. Sie schildert die Situation so: Ihr Vater kommt am Vormittag nach seinem Arzttermin aus der Praxis, draußen wird er von einem Mann angesprochen. "Kennst Du mich nicht mehr?" und "Wie geht es deiner Familie?", fragt der mutmaßliche Betrüger den Senior. Die beiden unterhalten sich. Und "ehe mein Vater sich versieht, sitzt der Mann bei ihm im Auto", berichtet Simone P. weiter. Als nächstes macht der Mann ihrem Vater ein Angebot: Er fahre in die Schweiz und wolle deshalb vorher noch ein paar Uhren verkaufen. Es kommt zum Handel, der 75-Jährige kauft vier Uhren für jeweils 80 Euro. Daraufhin trennen sich die Wege der beiden Männer. "Giovanni" fährt in einem schwarzen SUV davon.

Bei Betrugsmasche wird Hilflosigkeit ausgenutzt