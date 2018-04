Villingen-Schwenningen Muslenplatzsanierung muss wegen Forum VS auf den Tisch

Zunächst aber machte der Gemeinderat den Weg für die Bibliotheksplanungen frei, indem er am Mittwoch mit großer Mehrheit den Verkaufsbeschluss für das alte Bibliotheksgebäude rückgängig machte. Weil sich eine Partei seitens des City Rondells, wie es am Mittwoch erstmals öffentlich benannt wurde, in die Eigentümergemeinschaft eingekauft habe, war die Auslagerung in den Neubau des Forum VS unmöglich geworden. Viele Gemeinderäte haderten mit diesem Schicksal – so gab Renate Breuning (CDU) beispielsweise zu, "eine ziemliche Wut auf diese Person im Bauch" zu haben. Andere freuten sich beinahe. Breunings Fraktionskollege Bernd Hezel beispielsweise: Er sei froh, dass die Bücherei unangetastet bleibe. "Es wäre fast ein Frevel gewesen, einzelne Teile aus dem Ensemble herauszubrechen", meinte er. Für Frank Bonath (FDP) war all das "typisch VS". Man sollte mal darüber nachdenken, warum uns solche Dinge immer kurz vor knapp passieren...", regte er an.

Doch dass es auch andernorts Probleme gibt, machte der Geschäftsführer des Investors HBB, Harald Ortner, deutlich: An anderer Stelle in Deutschland sei durch "so etwas" das ganze Projekt des Investors unmöglich geworden. "Insofern sind wir froh, nun eine Lösung gefunden zu haben."