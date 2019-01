Villingen-Schwenningen Musiker spenden für Kinder- und Jugendhospiz

Kurz vor Jahresende besuchten Markus Fehrenbach, Florian Krause und Tobias Leiber das Hospiz Via Luce in Schwenningen und überreichten den Betrag von 250 Euro an die Leiterin Maria ­Noce. Sie ist auch die Initiatorin der Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe" – eine Herberge und Erholungsstätte für Familien mit schwerkranken Kindern, die sich derzeit im Aufbau befindet. Geleitet wird das Projekt von Vanessa Noce. "Sternschnuppe" benötige weitere Spender, Gönner, Förderer sowie engagierte ehrenamtliche Helfer und Menschen, die der Einrichtung mit ihrer Zeit und kreativen Ideen zur Seite stehen, hieß es bei der Spendenübergabe.