Villingen-Schwenningen Musiker küren neuen Chefdirigenten

Villingen-Schwenningen. Nachdem sich das Ensemble und Jörg Iwer nach mehr als 20-jähriger erfolgreicher Zusammenarbeit getrennt hatten, ließen der Vorsitzende Andreas Dobmeier und die Musiker ihre Kontakte spielen, so dass sie vier Männer und eine Frau als Kandidaten für die Nachfolge gewinnen konnten. Mit Thomas J. Mandl, Helmuth Reichel Silva, Hannes Reich, Sabine Schönberger und Achim Fiedler haben in den vergangenen Monaten hochkarätige Musiker ihre Visitenkarte beim Ensemble und dem Publikum abgegeben. Vom traditionellen Neujahrskonzert bis zum Programm "Memento" zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und dem Tag der Deutschen Einheit reichte die Spanne. Eine Vielfalt, die auch die rund 200 Mitglieder des Orchesters begeisterte.

Dieses Jahr bleibe sicherlich allen Musikern als ein besonderes Erlebnis in Erinnerung, stellt Heike Heuser, zweite Vorsitzende des Orchesters, fest. Es sei eine tolle Erfahrung gewesen, all die verschiedenen Programme mit diesen breiten Themenwelten auf die Bühne zu bringen. "Vom ersten Konzert an war es eine inspirierende und spannende Saison", erzählt sie. Denn in den 20 Jahren, in denen Iwer am Pult gestanden sei, habe sich bei allem Erfolg doch die ein oder andere Gewohnheit eingeschliffen. So sei es jetzt einzigartig gewesen, mit all den unterschiedlichen Typen an Dirigenten zusammenzuarbeiten.

Mit wem es in den nächsten Jahren weitergeht, entscheidet sich am Samstag. Dann kommen alle Musiker, die in diesem Jahr bei den Auftritten mitgewirkt oder auch nur mit geprobt haben, zusammen und wählen den neuen künstlerischen Leiter. Alle Kandidaten seien nach wie vor an dem Chefposten in Villingen-Schwenningen interessiert, erklärt Heike Heuser. Andreas Dobmeier habe als Vorsitzender im Vorfeld der Wahl nochmals alle Bewerber angeschrieben und keine Absage bekommen. "Alle wollen noch zu uns", erzählt sie lachend. "Intern gibt es durchaus Favoriten", verrät sie. Doch Namen nennt sie vor der Abstimmung nicht.