Villingen-Schwenningen Musikalischer Streifzug durch Venedig

Im Konzert der Reihe "Junges Podium" geht es vorbei an den unzähligen Cafés und Restaurants, aus denen fröhliches Stimmengewirr und italienische Lieder ertönen, hinein ins Herz der Stadt. Die Wege kreuzen sich mit Stadtmusikanten, führen vorbei an kleinen Straßenkonzerten. Es geht in enge Gassen und wieder hinaus, entlang der Kanäle, durch die sich die Gondolieri treiben lassen, venezianische Volkslieder singend – bis hin zum Markusdom, aus dem die lockenden Melodien eines klassischen Meisterwerks erklingen.

Das Institut für Alte Musik an der Hochschule für Musik in Trossingen ist eine der größten Ausbildungsstätten für Historische Aufführungspraxis. Mit "Il Carro" führen die Studierenden Werke von Komponisten des 17. Jahrhunderts auf, die in der italienischen Stadt lebten und komponierten, allen voran Francesco Manelli.

Mit Instrumentalstücken, Gesang und Theaterdarbietungen wird das Konzert zu einem einzigartigen Gesamterlebnis, das sein Publikum des Franziskaner Konzerthauses in die faszinierende Welt des alten Venedig entführt.