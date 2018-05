Villingen-Schwenningen Museumstag lüftet einige Geheimnisse

Villingen-Schwenningen. Das Netzwerk Museum soll am Internationalen Museumstag am 13. Mai neue Wege gehen und neue Besucher anziehen. Aus diesem Grund gab es am Donnerstag erstmals ein Pressegespräch im Uhrenindustriemuseum in Schwenningen, zu dem Anita Auer, Claudia Geiser, Michael Hütt und Ralf Ketterer eingeladen hatten.