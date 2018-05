Villingen-Schwenningen Museen öffnen ihre Türen

Nicht minder interessant wird die Ausstellung im Uhrenindustriemuseum in Schwenningen sein, die am Sonntag ab 14 Uhr zu besichtigen sein wird, erklärten Michael Hütt und Ralf Ketterer, der seit dem 1. Mai das Uhrenindustriemuseum betreut. Im Maschinenraum werden Vorführungen, wie der Wecker in Schwenningen gefertigt wurde, zu sehen sein. Zum ersten Mal wird auch der Luftschutzbunker, den die Firma Bürk vor dem Zweiten Weltkrieg bauen ließ, für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Bei dieser Erkundungstour unter der Erde unter dem Titel "Luftschutz und Altlasten auf dem Bürk-Areal" wird der Luftschutzbunker zugänglich gemacht. Dazu wird die Biogeowissenschaftlerin Josefine Maciej vom Amt für Altlasten die Grundwasser-Reinigungsanlage, die seit 1995 im Bürk-Bunker installiert ist, erläutern.

Deutsches Uhrenmuseum

Auch im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen gibt es am Museumstag neben freiem Eintritt auch allerlei zum Hören und Schauen. Die Kunstuhr von August Noll, mit ihren vielen beweglichen Figurenautomaten und Anzeigen und die klingenden Musikautomaten – von Musikdose bis Karussellorgel – werden kleine und große Museumsbesucher begeistern.

Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Hohenkarpfen öffnet am Internationalen Museumstag ebenfalls seine Pforten. Um 16 Uhr erwartet die Besucher des Museums eine Führung durch die aktuelle Ausstellung "Albert Weisgerber – Landschaft und Figurenbild" mit Kustos Mark R. Hesslinger. Die Ausstellung kann am Sonntag von 13.30 bis 18.30 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Vogtsbauernhof

Auf ein buntes Programm dürfen sich die Besucher des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach am Museumstag freuen. Die Gäste erwartet unter anderem ein spannender Vortrag zur Versetzung des Schlössles von Effringen. "Wenn Häuser auf Wanderschaft gehen" ist der Titel der Heuboden-Akademie. Dokumentarfilmer Manfred Schäffler war mit seiner Kamera dabei, als das Schlössle von Effringen von Wildberg nach Gutach versetzt wurde. Von dieser und anderen Hausumsetzungen berichtet er anhand eindrücklicher Filmsequenzen. Im Rahmen der Offenen Werkstatt für Familien sind von 11 bis 16 Uhr alle kleinen Künstler gefragt. Zwar steht kein Filmdreh auf dem Programm, dafür aber eine Unterrichtsstunde beim Meister Wolfram Paul in Sachen Malerei. Historisches Handwerk im Original ergänzt das jeweilige Tagesprogramm von 11 bis 17 Uhr. Zudem sind die Strohschuhmacher und die Weißnäherin zu Gast. An diesem Tag zeigen auch die Zeugdrucker ihr Können. Von 13 Uhr bis 15.30 Uhr sind außerdem zwei Trachtenmädchen in der originalen Bollenhuttracht auf dem Museumsgelände unterwegs. Das Museum hat von­ 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Freilichtmuseum

Zum Internationalen Museumstag kann das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck wieder kostenfrei besucht werden. Und das gesamte Museumsdorf erwacht zu diesem Anlass zum Leben: Ab 11 Uhr können die Besucher den ländlichen Alltag von vor 100 Jahren hautnah erleben. Auf einem Rundgang durch das Museum trifft man auf die unterschiedlichsten Charaktere: Wie sieht Alltag und Unterricht des Dorfschullehrers aus? Welche Arbeiten verrichtet die Magd? Und was wird im Kaufhaus Pfeiffer alles verkauft? Die Dorfbewohner stehen den Besuchern Rede und Antwort, erzählen bedeutungsvolle Geschichten aus dem Dorf, den neuesten Klatsch über die Bewohner oder einfach Wissenswertes über das Museum. Auch den Handwerkern kann man an diesem Tag über die Schuler schauen, ob beim Dorfschmied in der Werkstatt, beim Klöppeln in der Stube oder beim Mähen mit der Sense auf der Wiese. Das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck hat von­ 9 bis 18 Uhr geöffnet.