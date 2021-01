Villingen-Schwenningen Müll bleibt stehen

Ein größerer Teil der Abfuhren kann erst am Samstag, 16. Januar, im Rahmen einer Nachabfuhr durchgeführt werden. Wo aktuell noch nicht planmäßig geleert oder abgefahren werden konnte, werden die Bürger gebeten, ihre Müllbehälter oder Gelben Säcke draußen an der Abholstelle stehen zu lassen oder am Folgetag ab 6.30 Uhr erneut bereitzustellen. Die Behälter und Gelben Säcke sowie der Zugang zur Straße müssen für die Abfuhr von Schnee befreit werden.

Auch versperren parkende Fahrzeuge immer wieder die ohnehin schmalen Durchfahrten in den Nebenstraßen der Sammelbezirke und machen eine Durch- oder Weiterfahrt der Müllabfuhr unmöglich.