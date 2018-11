Villingen-Schwenningen Mitstreiter für Vesperkirche gefragt

"Ziel ist es, den weniger gut gestellten Menschen in unserer Gesellschaft neben kostengünstigen Mahlzeiten auch den Genuss kultureller Veranstaltungen zu ermöglichen", erklärt Pfarrer Andreas Güntter, der gemeinsam mit Pastor Hans-Ulrich Hofmann sowie seiner Frau und Pfarrerin Brigitte Güntter die Vesperkirche leitet und bereits heute alle Menschen einlädt, sich in der Vesperkirche über die Mittagszeit zu engagieren oder bei der Organisation der Abendtermine mitzuwirken. Jährlich unterstützen über 250 ehrenamtliche Mitarbeiter die Vesperkirche auf diese Weise, ohne die eine solche Aktion in diesem Umfang nicht möglich wäre. Zahlreiche Menschen und Geschäftsleute bereichern mit Sach- und finanziellen Spenden das Angebot.

Die Vesperkirche steht wie immer offen für Menschen aller Generationen und Gesellschaftsschichten. Ziel ist es, dass Menschen sich begegnen und miteinander ins Gespräch kommen. Täglich ergänzen ein Moment der Besinnung und ein geistiger Impuls das gemeinsame Essen. Die zahlreichen kulturellen Benefizveranstaltungen am Abend bieten wieder eine attraktive Mischung aus Musik, Vortrag, Kino und Kunst. Nach dem Premierenerfolg diesem Jahr gibt es auch während der nächsten Auflage der Vesperkirche ein Heavy-Metal-Neo-Classic-Konzert. Die Schwenninger Jungs der "Hammertown Big Band" aus dem benachbarten Stadtteil hatten im Vorjahr währen der Vesperkirche einen erfolgreichen ersten Auftritt, weshalb sie es sich nicht nehmen lassen, im Programm 2019 erneut mitzuwirken. In einer kleinen Besetzung ist die "Swano Big Band" vertreten, die sich in jeder Formation darin versteht, ihr Publikum zu begeistern.

Eine bislang in dieser Form noch nicht angetastete Musikrichtung bietet sich den Gästen mit dem Auftritt von "Schorschs Schlagerchor", bei dem unter der Leitung von Alfred Georg Mitsingen und Mittanzen jederzeit willkommen ist. Blasmusikalische Melodien durchfluten während eines Auftritt der Harmonie Schwenningen unter ihrem musikalischen Leiter Harald Leibold das Gotteshaus. Weiterer musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt einer Klezmer-Gruppe aus Freiburg.