Villingen-Schwenningen Mitreißende Blasmusiker gesucht

Von traditioneller Polka über Jazz bis hin zu Schlager, Pop und Urban Brass ist alles erlaubt. Wer mitmachen möchte, bewirbt sich am besten online. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind ein ausgefüllter Bewerbungsbogen der Band mit Foto sowie einem Video oder einer Hörprobe. Bewerben können sich Bands aus Baden-Württemberg und angrenzenden Regionen, die aus mindestens zwei und maximal 30 Musikern bestehen. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Blasinstrumente sollten in der Band dominieren, aber andere Begleitinstrumente und Gesang sind zugelassen.

Die Vorentscheide und das Finale finden im Juni statt. Der Weg ins Finale beginnt mit einer Beurteilung der eingereichten Hörproben. Eine Jury aus einem Vertreter des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, einem SWR4 Musikredakteur, einem Profimusiker und weiteren Redakteuren beurteilt die Stücke hinsichtlich Rhythmik, Dynamik, Zusammenspiel und Performance. Die Vorentscheide finden am Freitag, 8. Juni, in Geislingen, am Samstag, 9. Juni, in Nagold und am Sonntag, 10. Juni, in Gengenbach statt. Die vier Sieger kommen direkt ins Finale, das am Freitag, 29. Juni, in Ravensburg stattfindet.