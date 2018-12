Villingen-Schwenningen Mit Optimismus in die Zukunft blicken

Jeder Zweite in VS zahlt noch klassisch in bar

Die größte Herausforderung für die Zukunft sehen die Einzelhändler im Fachkräftemangel. Besondern auf dem Land wird es immer schwieriger, an qualifiziertes Personal zu kommen. 44 Prozent sehen außerdem den Preisdruck als Gefahr für die Zukunft – primär bedingt durch die Konkurenz aus dem Internet. "Viele Einzelhändler reagieren darauf aber bereits mit einer Multikanalstrategie", so Löhr. So vertreiben 30 Prozent der Einzelhändler in VS ihre Produkte und Dienstleistungen sowohl stationär als auch online. Mehr als jeder zweite vernetzt die Kanäle miteinander und bietet seinen Kunden flexible Einkaufsmöglichkeiten an, wie zum Beispiel die Bestellung bei der Online-Plattform und die anschließende Abholung in der Filiale.

Die Bezahlung erfolgt in VS noch überwiegend klassisch: 48 Prozent der Kunden zahlen in bar, weitere 26 Prozent per Rechnung. Das ist erstaunlich, da im bundesweiten Vergleich gerade einmal 29 Prozent mit Münzen und Scheinen bezahlen. Kontaktlose Kartenzahlungen sind mittlerweile bei fast jedem zweiten Einzelhändler in VS möglich. "In diesem Bereich sehen wir für uns als Bank großes Potential", so Löhr. So hat die Commerzbank im Sommer beispielsweise "Google Pay" für seine Kunden eingeführt.