Villingen-Schwenningen Mit Karte bezahlen

Der Technische Ausschuss beschäftigte sich deshalb in seiner Sitzung am Dienstagabend mit einem dynamischen Parkleitsystem. Ziel dieses ist es, alle anderen vorhandenen Parkplätze oder Parkhäuser einzubinden, um den Besuchern von Veranstaltungen in der Neckarhalle schnelle Orientierung zu geben und – im Falle dessen, dass die Parkplätze an der Halle belegt sind – Alternativen zu bieten.

Bereits in der Fraktionssprecher-Sitzung im Vorfeld kamen zwei Vorschläge auf, wie Baubürgermeister Detlev Bührer berichtete, die nach Meinung der Fraktionen in jedem Fall umgesetzt werden sollten. Zum einen wird nach der Möglichkeit der Kartenzahlung an den Parkautomaten verlangt. Außerdem sei laut den Sprechern eine Anzeige in der Neckarstraße notwendig, die einem Verkehrsteilnehmer noch vor dem Auffahren auf den Parkplatz an der Halle signalisiert, ob noch Stellplätze frei sind oder ob dieser dem Leitsystem folgend gleich nach einer anderen Parkmöglichkeit suchen muss. So solle vor allem auch ein Verkehrschaos in der Neckarstraße vermieden werden.

Renate Breuning (CDU) forderte in der Ausschuss-Sitzung außerdem, dass mit Inbetriebnahme der Neckarhalle die zeitliche Begrenzung des Anwohnerparkens im Neckarstadtteil aufgehoben werde. "Es sieht jeder, was da kommt. Und die Anwohner sind abends die Gelackmeierten", bekräftigte sie. Bürgermeister Bührer verwies auf eine frühere Aussage von Ordnungsamtsleiter Ralf Glück: "Er sagte, dass nach der Öffnung der Halle die Lösung anders aussehen kann." Für Breuning ist dies aber kein Fall von "kann", sondern ganz deutlich von "muss", wie sie nochmals betonte.