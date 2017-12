Villingen-Schwenningen Mit Gravenstein stirbt ein sozialdemokratisches Urgestein

2014 haben Herbert Gravenstein und seine Frau Renate noch miteinander Goldene Hochzeit gefeiert. Der Schulrat und seine einst junge Kollegen waren im Laufe von über einem halben Jahrhundert ein eingeschworenes Team geworden. Beruflich hat beide das Schulwesen geprägt, politisch fühlten sich Gravensteins in der SPD wohl, für sie war Renate Gravenstein auch im Gemeinderat des Oberzentrums kommunalpolitisch aktiv.

In der heutigen Bundeshauptstadt Berlin hat Herbert Gravenstein einst das Licht der Welt erblickt. Aufgewachsen ist er in Karlsruhe. 1971 führte eine Stelle als Schulrat den Schulleiter nach Villingen. Er machte im Schulamt Karriere, stieg schließlich sogar zu dessen Direktor auf, während seine Ehefrau Renate an der Grund- und Hauptschule in Klengen lehrte. 1979 zog die Familie nach Pfaffenweiler, Renate Gravenstein war dort schließlich als Hauswirtschaftslehrerin tätig.

Zwei Töchter und ein Sohn machten Familie Gravenstein schließlich komplett, zu der längst auch viele Enkelkinder gehören.