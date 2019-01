Villingen-Schwenningen Mit Emes verschwindet Relikt der einstigen Uhrenstadt

Die Erfolgskurve bekam Anfang der 70er-Jahre einen Knick. Das Unternehmen baute damals in kurzer Zeit fast die Hälfte der Belegschaft ab. Der Grund lag offenbar weniger in der aufkommenden Elektronikbranche, als vielmehr in den Kunststoffteilen. Die Produktionszeit verringerte sich, weil weniger Arbeitsgänge notwendig waren als bei der Verarbeitung von Metallteilen. Außerdem war Kunststoff ergiebiger. Die Zeiten wurden für die Uhrenindustrie nicht rosiger, im Gegenteil. In den 70er- und 80er-Jahren machte der Preisverfall der Branche mächtig zu schaffen, so dass Ende der 80er-Jahre das Aus für die eigene Produktion von Emes-Uhren in Schwenningen unausweichlich war. Der Firmenchef verkaufte die Maschinen in den Fernen Osten und betrieb fortan Großhandel mit Uhren. Aufgrund dessen wurde kontinuierlich Personal abgebaut bis zum Ende noch neun Mitarbeiter übrig blieben.