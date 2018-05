Villingen-Schwenningen Mit dem Wind auf stürmischer Reise

VS-Villingen. Die Chöre sind der Frauenchor Just for Femmes, der Männerchor "Die Oldies", die Voice Boys und der Kinderchor der Bickebergschule. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Eva-Maria Gebauer, die an der Musikhochschule Trossingen Music and Movement studiert und dieses Projekt eigens für die Zusammenarbeit der Chöre entwickelt und inszeniert hat. Musikalisch stehen ihr die Dirigenten Lukas Schmid und Jonathan Föll zur Seite. Constanze Kaiser leitet den Kinderchor.

Die Mitwirkenden realisieren ein ganzes Bühnenstück, in dem das Publikum in atmosphärischen Bildern mit auf eine stürmische Weltreise genommen wird. Der Wind spielt die Hauptrolle – Henry Greif verleiht ihm eine Stimme und erklärt den Besuchern die Geschichte der Lieder und länderspezifische Eigenheiten. Begleitet werden die Chöre von einer Band der Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH.

Im Vorverkauf kosten die Karten 20, 18 und 16 Euro, ermäßigt 50 Prozent und sind erhältlich im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum, Telefon 07721/82 25 25, und bei allen Vorverkaufsstellen im Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Konzert ist am Samstag, 5. Mai, im Theater am Ring. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.