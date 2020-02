Villingen-Schwenningen Missbrauch im Kleinkindalter

Es sind Extremfälle seiner ehrenamtlichen Arbeit beim Weißen Ring, die er und seine Mitarbeiter betreuten. Rund 100 Fälle landen pro Jahr auf dem Schreibtisch der Außenstelle des Opferhilfevereins im Schwarzwald-Baar-Kreis, bei etwa zwei Dritteln davon geht es um Sexualstraftaten. Ein Bruchteil davon ist so schwerwiegend, dass die traumatischen Erlebnisse sich wie ein schwarzes, dichtes Tuch über die Seele der Betroffenen gelegt haben. Die Fähigkeit, normal zu leben, zu arbeiten oder gar zu lieben, tendiere dabei oft gegen Null.

Jochen Link hat vor über sechs Jahren die Leitung der Außenstelle des Weißen Rings im Schwarzwald-Baar-Kreis übernommen. Dieser engagiert sich im Arbeitskreis "Sexuelle Gewalt", der beim Landratsamt angesiedelt ist und der eine wichtige Plattform für die Prävention darstellt. Für die Opfer gibt es einen "Hilfecheck", bestehend aus einer Erstberatung beim Anwalt, dem Erstgespräch mit einem Therapeuten und einen Termin zur rechtsmedizinischen Beweissicherung. "Was macht die Tat mit den Opfern? In den allermeisten Fällen einen anderen Menschen", so Link. Mara ist gerade mal zwei Jahre jung, ein Kleinkind, das bis fast zu ihrer Volljährigkeit regelmäßig vergewaltigt und zum Oralsex gezwungen wurde. Und dies von gleich zwei Männern, ihrem eigenen Vater und dem Großvater. "An vielen Wochenende war das so, wenn der Vater das Umgangsrecht hatte", berichtet sie. Die nächste Frage, die sich nicht nur Link stellt: Wo war die Mutter, um ihre kleine Tochter zu schützen? Die junge Frau, heute über 20 Jahre alt, nimmt es ihr nicht ab, dass "sie gar nichts mitbekommen hat".

Das Schweigen der Opfer

Was bewegt Frauen dazu, psychische und physische Gewalt an ihren eigenen Kindern zu übersehen, zu verdrängen?" Dazu ein Richter: "Immer wieder haben wir es mit Abhängigkeiten zu tun, ob emotionaler, sexueller oder auch wirtschaftlicher Natur und mit schierer Existenzangst." Eine Aussage, die Jochen Link unterstreichen kann. Wieso verstummen die Opfer über so viele Jahre hinweg? Warum hat Lena geschwiegen, die Vergewaltigungen durch ihren Onkel jahrelang ertragen und sich erst als Mittzwanzigerin geöffnet? Häufig werden die Opfer erneut zu Opfern, "wenn sie sich offenbaren". Da sind die Vorwürfe wie Schläge, die Lena zu hören bekam, weil sie "Ungeheuerliches" über den Onkel verbreitet habe. Dann kommt der Verstoß durch ihre eigenen Verwandten: "Du bist kein Teil der Familie mehr." Der Umzug hilft beim Verarbeiten der erlittenen psychischen und körperlichen Verletzungen nur wenig. Immer wieder erleidet die Frau depressive und sogar suizidale Phasen. An das Nachholen eines Ausbildungsabschlusses ist derzeit nicht zu denken. Was sie am Leben hält, ist ihr Partner. Aus der finanziellen Abhängigkeit möchte sie entfliehen, selbst etwas zum Lebensunterhalt beisteuern, "denn es reicht ja kaum zum Leben". Doch immer wieder strauchelt sie.

Jochen Link kennt solche Schilderungen auch von anderen: "Einige dieser traumatisierten Menschen leben quasi von der Hand in den Mund, haben ein ganz anderes Leben aufgrund der der Tatsache, dass sie Opfer schwerer Sexualstraftaten wurden." Doch es gibt auch noch andere Gründe, warum sich Opfer von schwerem sexuellen Missbrauch mit einem verbalen Schloss versehen: "Ich will nicht mein ganzes Leben lang in dieser Opferrolle stecken", erzählen einige. Und tragen weiter an ihrer Last, versuchen sie in jahrelangen therapeutischen Sitzungen zu verarbeiten.

Als Sexobjekt im Netz

Auch Judith kann über viele Jahre hinweg nicht über das sprechen, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Von Vater und Großvater wird sie im Kleinkindalter als Sexobjekt in einem Pädophilenring angeboten, fremde Männer fallen regelmäßig über das kleine Mädchen her. Als die Mutter von den Vergewaltigungen erfährt, trennt sie sich sofort und bringt sich und ihr Kind in Sicherheit. Noch jetzt, als erwachsene Frau, kann sich Judith ein Leben außerhalb der Familie der Mutter nicht vorstellen. "Ich brauche den Schutz." Und Martin? Ihn holt die Vergangenheit ein, als er selbst Vater wird. "Dann kamen all die schmerzlichen und erniedrigenden Bilder wieder hoch": Er als kleiner Junge, kaum zehn Jahre alt, der immer wieder von einem Theologen sexuell schwer missbraucht wurde.