Villingen-Schwenningen. Mit einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht Freiburg versucht OB-Kandidatin Fridi Miller eine Verschiebung des zweiten Wahlgangs der Oberbürgermeisterwahl "auf unbestimmte Zeit" zu erreichen. Nach eigenen Angaben hat sie den Antrag am Dienstag eingereicht. Als Begründung nennt sie ihre Wahlanfechtung. Unter anderem hätten OB Rupert Kubon, wie auch Baubürgermeister Detlev Bührer bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadtverwaltung das Neutralitätsprinzip verletzt, so Miller.