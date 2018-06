Villingen-Schwenningen MGV packt für das große Fest an

VS-Weilersbach. Routiniert stecken sie nicht nur den Reitplatz ab, sondern machen sich auch an den Aufbau der Bewirtungsstände, der sich in einer bestimmten Reihenfolge Jahr für Jahr wiederholt. "Als erstes steht unsere Lagerhütte, in der wir unsere Utensilien versorgen. Danach folgt der sukzessive Aufbau des Festplatzes mit seinen zwei Zelteinheiten", erläutert Vorsitzender Wolfgang Butschle. Auch am Samstag lief wieder alles rund für ein Sportereignis und Waldfest, das es in dieser Kombination wohl im weiten Umkreis nicht mehr gibt.

Einst entstand diese Verbindung aus der Freundschaft des ehemaligen MGV-Vorsitzenden Hans Schleicher und des damaligen Vize-Chefs des Schwenninger Reit- und Fahrvereins (RuF) Otmar Jäckle. Der Fabrikant befand sich auf der Suche nach einem geeigneten Turniergelände für ein Reitturnier, das der RuF ausrichtet. 1965 feierte diese außergewöhnliche Kombination auf Weilersbacher Territorium eine gelungene Premiere als Waldfest mit Schau- und Turnierreiten.

Rasch entwickelte sich dieses Ereignis zu einem Publikumsmagneten, in dessen sportlichem Mittelpunkt ein Reitturnier steht, dass einen sehr guten Ruf genießt. MGV-Schriftführer Rolf Hardy spricht von einer sportlichen und einer geselligen Säule, die sich hervorragend ergänzen und jedes Jahr die Menschen zu Hunderten nach Weilersbach ziehen. Das Fest ist ein Werbeträger für den Ort und die Stadt, weshalb der MGV stets Wert darauf legt, dass auch das Unterhaltungsprogramm passt.