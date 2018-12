Schwarzwald-Baar-Kreis (hs). Winfried Baumann, Geschäftsführer des Kreisverband DRK wird sich zum Jahresende 2019 von seinem Amt zurückziehen und in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Anlässlich des Besuchs von Landrat Sven Hinterseh in der Integrierten Leitstelle am Klinikum, stellte Jürgen Roth, Kreisvorsitzender des Kreisverband des DRK, Peter Metzger, zur Stunde Geschäftsführer des DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar Gmbh als seinen Nachfolger vor. Metzger werde aber schon ab 2. Januar mit einsteigen, und an der Seite von Winfried Baumann einen Teil der Arbeit mit übernehmen und sich insgesamt in die komplexe Arbeit von Baumann einarbeiten. Metzger werde erst einmal alle Mitarbeiter kennenlernen und sich dann in die vielen Herausforderungen, die auf ihn zukommen werden, einarbeiten, so Roth.