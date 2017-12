Villingen-Schwenningen Meisterwerk stellt Kinder in den Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stehen die Kinder und deren Kraft der Fantasie. Das Bühnenbild stellt strenge Architektur und belebte Landschaftspanoramen gegenüber. Ausgehend vom Zwielicht eines dämmrigen Schlafsaals entstehen bunte Welten, in denen lauter Abenteuer warten.

Karten für "Die Zauberflöte" gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/ 82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de sowie unter www.villingen-schwenningen.de und http://tickets.vibus.de.