Villingen-Schwenningen Mehr Streusalz als im Vorjahr

Schwarzwald-Baar-Kreis Insgesamt werden 690 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen von den Straßenmeistereien des Kreises von Eis und Schnee befreit. Der Dienst beginnt je nach Schneelage schon in den frühen Morgenstunden.

Die Straßenmeisterei Villingen mit dem Stützpunkt auf der Neueck bei Furtwangen-Neukirch brachte nach Auskunft von Heike Frank, der Pressesprecherin des Landratsamtes, im Winter 2016/2017 insgesamt 3500 Tonnen Streusalz auf die von ihr betreuten Straßen im nördlichen Kreisgebiet. Insgesamt 17 Fahrzeuge waren im Einsatz, ebenso viele wie in der vorherigen Saison. Fünf davon sind eigene Wagen der Straßenmeisterei, zwölf Fremdfahrzeuge. Sie räumen und streuen 380 Kilometer Bundes-, -Landes- und Kreisstraßen auch in den schneereichen Hochlagen des Kreises in Furtwangen und in Schonach, Schönwald und Triberg sowie die B 500 bis zur Kalten Herberge.

In dieser Wintersaison 2017/2018 wurden bis zum 3. Februar schon 4000 Tonnen Streusalz von der Straßenmeisterei in Villingen aufgebracht, also mehr als in der gesamten Vorjahressaison.