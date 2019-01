Villingen-Schwenningen Matthias Kirschnereit spielt am Flügel

Ebenfalls gespielt werden Samuel Barbers "First Essay for Orchestra" und Edward Elgars "2. Sinfonie in Es-Dur, op. 63". Eine Konzerteinführung findet ab 19.15 Uhr im Raum "Aktionen 1" statt.

Matthias Kirschnereit verbrachte seine Kindheit in Namibia und kehrte als Jugendlicher nach Deutschland zurück, um Musik zu studieren. Inzwischen zählt er zu den spannendsten und erfolgreichsten deutschen Pianisten und wird als "Poet am Klavier" gefeiert.

Begleitet wird Kirschnereit von der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, gern gehörten Gästen im Franziskaner Konzerthaus. Sie ist das größte und bedeutendste Orchester des Bundeslandes, ihre stilistische Bandbreite reicht von der großen Sinfonik über Musiktheaterproduktionen bis hin zu Filmmusik- und Stummfilmprojekten. Neben den regelmäßigen Aufführungen in den Konzertsälen ihrer Partner in ganz Rheinland-Pfalz unterhält die Staatsphilharmonie auch eigene Konzertreihen in den großen Musikstädten Ludwigshafen und Mannheim. Für die herausragende musikalische Qualität des Konzertangebots sowie für die besondere Kreativität wurde die Staatsphilharmonie in der Saison 2016/2017 vom Deutschen Musikverleger-Verband für das "Beste Konzertprogramm" ausgezeichnet.