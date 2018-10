VS-Villingen. Der Laternenumzug der katholischen Fidelisgemeinde, dem St. Martin auf dem Pferd voranreitet, beginnt am Sonntag, 11. November, 17.15 Uhr an der Warenbergschule und führt zur Fideliskirche. Dort findet gegen 17.45 Uhr das Martinsspiel statt. Um den Gedanken des Teilens deutlich zu machen, werden die Kinder gebeten, eine kleine Spende für die Kinder der Partnergemeinde in Peru mitzubringen. Bei Starkregen oder böigem Wind trifft man sich direkt um 17.45 Uhr in der Kirche. Im Anschluss an die Feier werden Muffins und Kinderpunsch verkauft. Der Erlös wird an Refugio gespendet.