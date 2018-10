Villingen-Schwenningen Martina Braun Opfer von Hacker-Angriff

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). "Wir bemühen uns, den Schaden zu begrenzen", erklärte Christine Hembach, Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro der Abgeordneten in Villingen-Schwenningen. Alle Mitglieder der Partei im Land wurden informiert. "Wir wissen seit Montagnachmittag, dass der Account gehackt wurde", erklärt Hembach. "Wir sind alle um Schadensbegrenzung bemüht". Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln. Offenbar hat der Hacker das Passwort erraten und geändert. Deswegen hat Martina Braun selbst keinen Zugriff mehr auf die Facebook-Seite. "Wir sind mit Facebook in Kontakt, aber es ist sehr schwierig, diese Seite vom Netz zu kriegen", so Hembach. Die Grünen-Mitglieder seien wütend, weil die rechtsradikalen Inhalte immer noch im Netz stehen. "Der, der die Seite gehackt hat, kann jetzt im Namen von Martina Braun schreiben, was er will und sie muss tatenlos zuschauen", erklärt Johannes von Gillhausem, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, auf Anfrage. "Das ist eine sehr unangenehme Sache". Weil eine Politikerin betroffen ist, ermittelt der Staatsschutz. Gegenstand der Ermittlung ist, wie die Seite gehackt wurde und wer es getan hat. "Neben Ausspähen des Passwortes kommen Trojaner und Spoofing-E-Mails in Betracht", so erklärt der Sprecher.