Villingen-Schwenningen Marbach umsorgt seine Senioren

VS-Marbach. Gleich zu Beginn griffen die "Kueseckel" aus Donaueschingen zu ihren Instrumenten und brachten beste Stimmung in die Marbacher Festhalle. Zu bekannten Schlagern und Volksliedern wurde begeistert gesungen und geschunkelt.

Für die hübsch gedeckten ­Tische hatten der Ortschaftsrat sowie die Mitglieder des Fördervereins vom Fußballclub gesorgt. Unter der Regie des Vorsitzenden Wolfgang Bernhard wurden die Gäste liebevoll und aufmerksam von den Vereinsmitgliedern bewirtet.

Da sich unter den Senioren viele befanden, die zum ­ersten Mal mit dabei waren, berichtete Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple über die interessante Entstehung und Geschichte des Senioren-Nachmittags. Er wurde 1956 am Dreikönigstag zum ersten Mal von den Brüdern Karl, Rudolf und Paul Riegger eingeführt, der später alleine die Finanzierung übernahm und auch als Jagdpächter an diesem Nachmittag das Reh­essen im Gasthaus Linde für die Senioren spendierte. Für die Zukunft legte er als Festgeld einen Betrag in Höhe von 13 000 D-Mark an, aus dessen Zinsen die Kosten für Speisen und Getränke bezahlt wurden. Da im Laufe der Jahre die Zinsen geringer wurden und nach dem Tod der Brüder Karl und Rudolf die Sponsoren fehlten, übernahm das damals noch selbstständige Marbach die restlichen Kosten.