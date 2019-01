Villingen-Schwenningen Manuel Käfer verlässt nach zwölf Jahren Vorstandsteam

Vorsitzender Sebastian ­Käfer blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Auch Kassierer Manuel Käfer zeigte sich mit dem Ergebnis, trotz einiger Investitionen 2018, zufrieden, teilt der Verein mit. Schriftführer Philipp Mangold erinnerte in seinem Rückblick unter anderem an die Teilnahme an diversen Umzügen und Jubiläumsveranstaltungen. Erwähnenswerte Aktivitäten außerhalb der Fasnacht waren die Kanufahrt auf der Donau und das obligatorische Kegeln im Dezember.

Bei den Wahlen stellte sich Manuel Käfer nach zwölf Jahren als Kassierer nicht mehr zur Verfügung. Neu wird dieses Amt der bisherige stellvertretende Vorsitzende Dominic Mangold übernehmen. Die Position des stellvertretenden Vorsitzenden wird Ciro Liuzzi einnehmen. Als Kassenprüfer wurden Andreas Liebert und Mark Kessler von der Mitgliederversammlung gewählt.

2019 stehen erneut verschiedene Umzüge, wie zum Beispiel in Pfaffenweiler, Rottweil, Marbach, Fessenbach, Dauchingen, Gundelfingen, Kreuzlingen, Oberprechtal, Schwenningen, Brigachtal und Villingen für die Fleck-Fleck auf dem Programm. Bereits am 5. Januar besuchten sie die Mitternachtstaufe der Schanzel-Zunft Villingen.