Villingen-Schwenningen Mann prügelt am hellen Tag auf Opfer ein

Bei der handfesten Auseinandersetzung handelt es sich laut Polizei um zwei Personen, die nicht nur im selben Haushalt wohnen, sondern "wohl auch befreundet sind", schildert Kratzer die Umstände. "Wobei es bei dem Streit ging, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch gar nicht geklärt." Und, so erwartet die Polizeisprecherin, das sei auch in der Folge gar nicht so sicher, ob das gelingt. "Da sagt natürlich jeder etwas. Zudem ist es oft so, dass wenn es sich um einen Streit zwischen zwei befreundeten Personen handelt, sich beide auch wieder einig werden", vermutet Sandra Kratzer.

Zur Aufklärung können möglicherweise drei Zeugen beitragen, die laut Einsatzprotokoll die Auseinandersetzung beobachtet haben. Einer von ihnen ging nach eigenen Angaben sogar noch weiter und trennte die prügelnden Männer. "Ich bin da vorbeigefahren und habe gesehen, wie der eine das Opfer regelrecht verprügelt", berichtet der Zeuge dem Schwarzwälder Boten. Er habe anhalten müssen und dazwischen gehen. "Der Mann war so in Rage, wer weiß, was der dem Opfer angetan hätte", erklärt der Passant sein Eingreifen.