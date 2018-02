Villingen-Schwenningen Mann bei Unfall auf B 33 schwer verletzt

Um kurz vor 23 Uhr war der 34-Jährige aus dem Ortenaukreis von Villingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, als er nach Angaben der Polizei zwischen der Gaskugel und der Abfahrt nach Marbach aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem neuwertigen Audi rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und wurde dann auf die Leitplanke katapultiert.

In der Folge wurde das Fahrzeug abgewiesen, schleuderte quer über die Fahrbahn, krachte anschließend in die gegenüberliegende Leitplanke und blieb dann wenige Meter weiter stehen.

Als der Rettungsdienst an der Unfallstelle ankam, deutet sich nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Ben Bockemühl zunächst an, dass der Mann mit technischem Gerät aus seinem demolierten Fahrzeug schonend befreit werden musste. Allerdings stabilisierte sich der Gesundheitszustand des verunglückten Fahrers schnell, so dass er – nachdem er von einem Notarzt versorgt worden war – ohne Komplikationen aus seinem Wagen geholt werden konnte.