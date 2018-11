Villingen-Schwenningen Mann begrabscht Fußgängerin und onaniert

Die 23-Jährige drehte sich zu dem Unbekannten um. Der Mann griff der Frau just in diesem Moment an den Po, strich ihr durch die Haare und entblößte dann seinen Penis. Er begann zu onanieren.

Als sich die junge Frau lautstark empörte und mit dem Handy den Notruf wählte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Laiblestraße, beziehungsweise Richtung Innenstadt.

Eine sofort eingeläutete Fahndung nach dem Mann in den frühen Morgenstunden verlief ergebnislos.