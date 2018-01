VS-Villingen (ir). Die traditionelle Wieberfasnet der Frauengemeinschaft St. Bruder Klaus findet am Dienstag, 30. Januar, 19.30 Uhr, im großen Gemeindesaal St. Bruder Klaus, Offenburger Straße 29, statt. Unter dem Motto "Manege frei im Zirkus St. Bruder Klaus" haben die närrischen Frauen wieder ein mehrstündiges vielseitiges Programm zusammen gestellt, das am Donnerstag, 1. Februar, 14.30 Uhr, für die Senioren und interessierte Gäste aller Altersstufen wiederholt wird. Auch bei der Pfarrfasnet am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, werden einige Glanznummern aus dem Wieberfasnet-Programm zu sehen sein. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Fasnetveranstaltungen. Gäste aus Nah und Fern sind willkommen.