Villingen-Schwenningen Maik Grießhaber jüngster Sieger

Die Gewinnerin der Schätzfrage und somit eines Apfelbaumes heißt Erika Schleicher aus Weilersbach. Sie schätzte die genau richtige Anzahl an Filzblättern, die sich in einem großen Glas befanden. Es handelte sich hierbei um jene Filzblätter, die die Epfelschittler an ihrer Haube tragen. Im Glas befanden sich 237 Stück.