Villingen-Schwenningen Magische Reise im Land des Lächelns

VS-Villingen. Mit seinem kurzweiligen und informativen Vortrag begeisterte er die rund 600 Zuschauer in der Neuen Tonhalle. Er gab viele wertvolle Tipps und Empfehlungen für künftige Thailand-Reisen.

Zu Beginn gab er Einblicke in die Metropole Bangkok. Dutzende Paläste, schmale Gassen und zahlreiche Gar­küchen, egal ob am Straßenrand oder zu Wasser, zieren das Stadtbild. Tradition und Moderne verschmelzen hier. Keiner wisse, ob hier sechs, acht oder vielleicht sogar zehn Millionen Einwohner leben. Wie pulsierend und aufregend die Großstadt jedoch ist, wurde schnell deutlich. Rund sechs Millionen Autos sorgen hier für einen chaotisches Verkehrserlebnis, wie Dirk Bleyer aus eigener Erfahrung zu berichten wusste.

Von Bangkok aus ging es hoch in den hohen Norden Thailands. Hier verweilte Bleyer in den abgeschiedensten Regionen Thailands, übernachtete oft bei Einheimischen und lernte so Land und Leute genau kennen. In seinen knapp 30 Jahren, die er Thailand jetzt schon bereist, hat er so auch viele Freunde gefunden. Er beschreibt das thailändische Volk als zurückhaltend, aber auch sehr herzlich. Er berichtete von einer ganz besonderen Erfahrung, als er nichts ahnend in eine so genannte "No-Go-Area" wanderte, welches von der Mafia für sich beansprucht wurde.