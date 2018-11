Villingen-Schwenningen Lupfenbrücke wird planmäßig fertig

VS-Schwenningen. Diese Nachricht dürfte wohl all diejenigen, die täglich im Gewerbegebiet Ost, auf Rammelswiesen oder auch nur auf der Rottweiler Straße unterwegs sind, gleichzeitig freuen wie überraschen: Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten teilt die Stadt Villingen-Schwenningen mit, dass die Bauarbeiten an der Lupfenbrücke in den letzten Zügen sind.

Allerdings wird die Überraschung nicht etwa daher rühren, dass die Erneuerung der Brücke so rasch voranging. Schließlich dauert der Neubau der Neckarüberquerung seit Frühjahr an. Es ist vielmehr der aktuelle optische Eindruck, der schwer glauben lässt, dass die Brücke tatsächlich in den kommenden drei Wochen fertig sein soll. "Am vergangenen Freitag wurden die Brückenkappen installiert und in dieser Woche werden die Bitumenschweißbahn und die Gussasphaltschutzschicht eingebaut", erklärt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt. Abschließend komme die oberste Asphaltschicht.

Erschwerte Bedingungen vor Baubeginn