Villingen-Schwenningen Lösten Bioabfälle von Imbiss Gasalarm aus?

Der Leitstelle wurde gegen 9.40 Uhr gemeldet, dass es in der Alleenstraße nach Gas riechen würde. Daraufhin rief man die Feuerwehr Schwenningen mitsamt der ABC-Erkunder der Abteilung Villingen sowie der Rettungsdienst und die Polizei an die Einsatzstelle. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Krause vor Ort gegenüber dem Schwarzwälder Boten erklärte, hätten die ersten Kräfte den Gasgeruch ebenfalls wahrgenommen, weshalb man sich auf Erkundung begab. Vorsorglich haben die Rettungskräfte gleichzeitig auch ein Mehrfamilienhaus evakuiert.

Messungen ergeben nichts

In zwei Wohnhäusern hat die Feuerwehr, gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke, die Gasanschlüsse kontrolliert und entsprechende Messungen vorgenommen. "Dabei konnten wir jedoch nichts feststellen", berichtet Krause. Naheliegend sei es deshalb, dass Bioabfälle eines Imbisses in dem Bereich für den Gestank, der wohl als Gasgeruch wahrgenommen werden könne, verantwortlich war. Die Feuerwehr hat die Einsatzstelle daraufhin der Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen führt. Die Alleenstraße war in dem betroffenen Bereich voll gesperrt, im Einsatz waren insgesamt 21 Personen der Feuerwehr Villingen-Schwenningen, ein Streifenwagen sowie ein Rettungswagen.