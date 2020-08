Villingen-Schwenningen Lösegeld-Trojaner sperrt Computer

Beim Arbeiten am PC öffnete sich plötzlich eine unbekannte Seite mit einer ausländischen Telefonnummer, die den Rechner blockierte. Unter dem Hinweis, dass der PC nur mit einem Anruf dieser Nummer wieder freigeschaltet werden könne, rief der 78-Jährige dort an. Er wurde aufgefordert, einen dreistelligen Geldbetrag auf ein litauisches Konto zu überweisen, wodurch sein Rechner entsperrt werde. Nach Zahlung des Betrages konnte er den Computer wieder in Betrieb nehmen.