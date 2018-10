Villingen-Schwenningen Liveticker: Wer wird neuer Oberbürgermeister?

Am Sonntag, 7. Oktober, also schreiten die Bürger der 85.000-Einwohner-Stadt zur Wahl. Und die haben sie wirklich: Mit sechs Kandidaten ist das Bewerberfeld reich besetzt, auch wenn sich zum Verdruss mancher Fraktionen zunächst kein überregionales Schwergewicht finden ließ.

Stattdessen aber warfen bemerkenswert viele, die das Oberzentrum ganz genau kennen, ihren Hut in den Ring: Der Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth (55), der Referent des amtierenden Oberbürgermeisters, Jörg Röber (38), die Betriebsleiterin der Technischen Dienste in Villingen-Schwenningen Marina Kloiber-Jung (36), Fitnessstudio-Betreiber Gaetano Cristilli (52) und Gastronom Cem Yazici (47). Einzig die in Baden-Württemberg bekannte Dauerkandidatin Fridi Miller (49) kommt von auswärts. Die meisten Kandidaten treten ohne parteiliche Unterstützung an.

In unserem Liveticker sind wir für Sie in den Wahllokalen in Villingen und Schwenningen unterwegs, um die Auszählung zu begleiten, fangen Stimmen ein, berichten über aktuelle Hochrechnungen und sind natürlich live vor dem Rathaus mit dabei, wenn das Ergebnis verkündet wird.