Die LGS-Freunde treffen sich am Montag, 5. November, 19 Uhr, zum Stammtisch im Gasthaus Allee. Es geht darum, wie in Zukunft die Arbeit der LGS-Freunde möglich ist. VS-Schwenningen. Der Barfußpfad ist das vorrangige Problem, da im nächsten Jahr wichtige Mitarbeiter fehlen. Es muss deshalb darüber entschieden werden, ob die Arbeit fortgesetzt werden kann. Auch über das Rosenbeet sollte gesprochen werden, es werden Helfer gebraucht. Zudem muss geklärt werden, ob es weiterhin den monatlichen Stammtisch geben soll. Wer am Montag verhindert ist, wird gebeten, per Mail oder Telefon Rückmeldung zu den Themen zu geben. Das LGS-Freunde-Team sind: Annette Müller, Telefon 07720/85 37 20, Hartmut Machauer, Telefon 07720/8 08 29 58, Karl Löffler, Telefon 07720/81 17 84 und Renate Mauch, Telefon 07720/6 21 58.