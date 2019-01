Villingen-Schwenningen Letzte Einrichtung in Villingen dicht

Villingen-Schwenningen. Die Zeiten, in denen der Zustrom von Flüchtlingen nicht abebbte und zahlreiche Kommunen und Verwaltungen vor Herausforderungen stellte, ist längst vorbei. Das macht sich in den Gemeinschaftsunterkünften in VS bemerkbar, die vom Landkreis verwaltet werden. Denn nachdem insbesondere im Jahr 2017 mehrere Unterkünfte geschlossen wurden, gaben die Verantwortlichen zum Jahreswechsel zwei weitere Einrichtungen im Stadtgebiet auf.

Wie bereits berichtet handelt es sich dabei um die Unterkunft in der Alleenstraße in Schwenningen, die 2014 in Betrieb ging und rund 130 Personen aufnehmen konnte. Zum anderen wurde auch die Einrichtung in der Obereschacher Straße in Villingen geschlossen, die seit 1986 Bestand hatte und Platz für rund 150 Personen bot. Hinzu kam die Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße in Villingen zum Oktober vergangenen Jahres. "Die Personen, die in den bisherigen Unterkünften untergebracht waren, sind nun in den Anschlussunterbringungen der Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis", berichtet Heike Frank, Pressesprecherin des Landkreises auf Anfrage unserer Zeitung

Damit steht im gesamten Stadtgebiet nur noch die Einrichtung in der Sturmbühlstraße in Schwenningen zur Verfügung. Frank: "Die Kapazitäten sollen in Villingen-Schwenningen mit 161 Plätzen im Gebäude der Sturmbühlstraße beibehalten werden."