Villingen-Schwenningen Lesekönige gesucht

Zusätzlich achtete die Jury, die aus zwei Lesepaten der Schule, zwei Elftklässlerinnen des Gymnasiums am Deutenberg und einer Lehrerin der Gartenschule bestand, darauf, ob die Kinder beim Vortragen der altersgemäßen Literatur an den richtigen Stellen ihre Worte betonten. War ihre Stufe an der Reihe, drückten alle Schüler ihren Klassenkameraden in der Turnhalle gebannt die Daumen.

Mit der schulinternen Konkurrenz, die jedes Jahr ausgetragen wird, soll den Kindern das Lesen als Alternative zu PC und TV nähergebracht werden. "Gerade der Wettbewerbscharakter soll den Kindern natürlich auch als Ansporn dienen, sich mit dem Lesen zu beschäftigen. Bei der Siegerehrung bekommen zwar alle Teilnehmer eine Urkunde, aber die ersten Drei auch einen zusätzlichen kleinen Preis", erklärt Lehrerin Bianca Schöllhorn.