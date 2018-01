Die Lautten Compagney Berlin präsentiert am Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr, bei "Misterio" Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber und Tangos von Astor Piazzolla. Heinrich Ignaz Franz von Biber erzählt in seinen 15 Sonaten die "Heiligen Mysterien" des Rosenkranzes in hochvirtuosen musikalischen Bildern. Die Sinnlichkeit und Ästhetik des Barock geht von der Verzückung durch den Glauben aus, der Verbindung zwischen Gott und Mensch, die damals noch stark mit der körperlichen Sinnlichkeit verbunden war. Dies ist die Parallele zum Tango, der ebenfalls eine Ernsthaftigkeit besitzt und die Anziehung zwischen Mann und Frau zelebriert. Sowohl die Mysteriensonaten als auch der Tango Nuevo Piazzollas erwecken Emotionen, die durch die Musik hörbar und erlebbar gemacht werden. Die vier Musiker der Lautten Compagney übersetzen mit Spielfreude und innovativen Konzepten die Musiksprache des Barocks immer wieder mühelos ins Heute, präsentieren sie mit individuellen Konzepten als lebendige Kulturgeschichte. Karten gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: zenna