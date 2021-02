Villingen-Schwenningen Late-Night-Show aus VS kommt im TV

"Es war einfach nur der Wahnsinn, wie begeistert die Leute bei uns mitgemacht haben", kommentiert das Isabell Kratt vom Moderatoren-Trio. Die Corona-Ausgabe "Late Night VS – Fasnet Spezial" wird noch lange nachhallen. So werden, wie Tobias Kratt ankündigte, die Seniorenheime der Stadt in den nächsten Tagen mit dem Stream versorgt.

Hexenzunft streamt

Am Sonntag, 14. Februar, strahlt das SWR-Fernsehen in der Sendung "Treffpunkt" um 18.45 Uhr unter dem Titel "Fastnacht in Coronazeiten" einen Bericht über die Vorbereitungen aus. Und es wird – weiterhin lediglich virtuell – noch bunter: Die Hexenzunft streamt ihren Jubiläumsabend von 2019 und die Wueschte gehen ab Samstag mit eigenem Radiosender ins Netz. Die Organisatoren des Online-Balls beziehen angesichts der Pandemie Stellung und machten das auch während des Live-Streams deutlich: Im Coronajahr 2021 ersetzt der Computer die Straßen, Säle und Kneipen.

"Zu Hause bleiben" lautet der Appell der Vorstände aller Fastnachtsvereine der Stadt. Dass es trotzdem "irgendwie geht", sei der Kreativität der Akteure zu verdanken, lobte Kratt am Schluss. Was Oliver Kienzler mit Blick auf die Kommunalpolitik dazu veranlasste, "Jürgen, Detlev und Sven" zu bitten, doch "bitte mal wieder etwas rauszuhauen". "Uns geht der Stoff aus – die Breunings, Reisers und Ummenhofers werden vermisst".