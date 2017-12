Villingen-Schwenningen Langläufer treten für guten Zweck an

VS-Villingen. Dass sich die Benefizaktion zu solch einem Erfolgsmodell entwickelt hat und inzwischen ambitionierte Langläufer ebenso wie Hobbysportler aus einem weiten Umkreis anzieht, freut natürlich die Organisatoren des Ski-Clubs. Und sie können erneut auf die bewährte Unterstützung der Städte Vöhrenbach und Villingen-Schwenningen samt dem Forstamt und der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS), der Gemeinde Unterkirnach und der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau als Sponsor bauen.

Jahr um Jahr hätten mehr Teilnehmer den Benefizlauf in Angriff genommen, erzählt Mitinitiator Thomas Huber, Sportwart Nordisch des Ski-Clubs. Nun sei es natürlich das Ziel, die Zahl von 160 Läufern mit knapp 1600 Runden im vergangenen Jahr im Januar noch zu toppen. Um weitere Anreize zu schaffen, gibt es zum ersten Mal eine Team- und Vereinswertung, bei der zum einen die Größe der Gruppe, zum anderen die zurückgelegten Kilometer auf der 2,5 Kilometer langen Rundloipe zählen. Zudem setzt der Ski-Club dank der finanziellen Hilfe der Stadt und der WTVS eine elektronische Runden- und Zeiterfassung ein. So könne auch die Auswertung und die Siegerehrung im Auerhahn viel schneller als bisher über die Bühne gehen, betont der zweite Vorsitzende Albert Simon.

Aber im Mittelpunkt stehe natürlich der Spaß am Mitmachen, unterstreichen alle. Und so gibt es nicht nur Preise für die besten Läufer, sondern eine Tombola für alle Teilnehmer, bei der es beispielsweise Gutscheine der Sponsoren oder Wildspezialitäten des Forstamts zu gewinnen gibt. Das Forstamt stehe dem Ski-Club bei dem Benefizlauf gerne zur Seite, erklärt dessen stellvertretender Leiter Roland Brauner. Denn die Zusammenarbeit mit dem Ski-Club sei ohnehin toll, gerade auch beim Unterhalt der Langlaufstrecken. Um den Aufwand von durchschnittlich 5000 Euro wenigstens etwas auffangen zu können, hofft Brauner übrigens auf faire Sportler, die sich den Bändel des Loipenverbunds Ostschwarzwald zulegen. In dem Verbund haben sich Villingen-Schwenningen, Vöhrenbach und Unterkirnach zusammengeschlossen und ein gemeinsames Wegenetz geschaffen. Auch jetzt bei "Zwei Stunden am Auerhahn" sind alle drei Kommunen mit von der Partie – und teils auch prominent auf der Loipe vertreten: Sowohl der Vöhrenbacher Bürgermeister Robert Strumberger als auch Baubürgermeister Detlev Bührer schnallen die Ski an. Und drücken ebenso wie alle anderen die Daumen, dass auch bei der vierten Auflage genügend Schnee liegt und das Wetter passt. Dann lasse sich sein Wunsch von 200 Teilnehmer anzulocken, vielleicht realisieren, stellt der Ski-Club-Vorsitzende Jochen Menath fest.