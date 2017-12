Villingen-Schwenningen Langjährige Mitglieder geehrt

Für einen kurzen Augenblick unterbrach er die stimmungsvolle Veranstaltung in der vereinseigenen Gaststätte Wildpark. Ein Spitzenplatz in Sachen Mitgliedschaft belegt Anneliese Köppl, die vor 65 Jahren in den "Almfrieden" eintrat. Seit 60 Jahren ist Christa Killisperger im Verein. Ein Vierteljahrhundert gehören Stefan Hudec, Monika und Andreas Müller dem GTV an.

Am frühen Abend waren rund 20 Kinder mit einigen Mitgliedern zu einer Fackelwanderung in den benachbarten Wald aufgebrochen, um den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht aufzuspüren.

Nach der Rückkehr ins Vereinsheim überraschte Zauberkünstler Florentin Stemmer Jung und Alt mit seinen magischen Tricks. Es gab kaum mehr freie Sitzplätze. Urbayrische Gemütlichkeit und stimmungsvolle Musik bereiteten die Gäste auf die Tombola, den letzten Höhepunkt des Abends, vor.