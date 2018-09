Villingen-Schwenningen Landesstraße ab Montag voll gesperrt

VS-Pfaffenweiler/Tannheim. Ab Montag, 24. September, bis Freitag, 5. Oktober, wird die Asphaltdecke auf der Landesstraße zwischen Tannheim und Pfaffenweiler aufgebracht. Aus diesem Grund kommt es zu Einschränkungen der Buslinien 80/81, teilt das Landratsamt mit. Die Fahrt 80-01 beginnt ab Pfaffenweiler 15 Minuten früher, damit die durch die Baustelle verursachten Verspätungen auf den nachfolgenden Fahrten so gering wie möglich gehalten werden können. Ebenso beginnt die Fahrt 81-01 ab Tannheim 15 Minuten früher. Die Haltestelle Stankertstraße in Tannheim kann bei den Frühfahrten nicht bedient werden. Die Fahrt 81-12 endet in Pfaffenweiler, da ab 8.02 Uhr mit der Fahrt 81-11 ein separater Kleinbus die Fahrgäste von Tannheim nach Kirchdorf an den Ringzug befördert. Hier besteht Anschluss nach Villingen. Dies betrifft folglich alle zur Minute 02 verkehrenden Busse ab Tannheim bis 17.02 Uhr. Der Ringzug fährt immer zur Minute 27 ab Kirchdorf nach Villingen. Ebenso verhält es sich auf der Rückfahrt, hier steht nach Ankunft des Ringzuges stündlich ab 8.33 Uhr bis 17.33 Uhr ein Kleinbus zur Beförderung der Fahrgäste ab Kirchdorf nach Tannheim zur Verfügung. Bei diesen Fahrten können alle Haltestellen innerhalb Tannheims bedient werden. Am Wochenende kommt es zu geringfügigen Einschränkungen. Der Streckenabschnitt Pfaffenweiler – Tannheim kann nur zweistündlich bedient werden. Es entfallen die Fahrten 81-603, 81-607, 81-611, 81-615, 81-619, 81-602, 80-608, 80-612, 81-610, 81-622 von/nach Tannheim. Ansonsten besteht der reguläre Rufbusverkehr.

Weitere Informationen: www.v-s-b.de und www.merzreisen.de