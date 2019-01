Villingen-Schwenningen Ladensterben in Villinger Innenstadt geht weiter

Unmittelbar davor an der Oberen Straße liegt ein Ladengeschäft, dessen Schaufenster schon seit Monaten mit Zeitungspapier beklebt sind. Ursprünglich sollte ein Imbiss hier einziehen, die Pläne hierzu wurden dann jedoch offenbar auf Eis gelegt. Nachdem dort monatelang günstige Taschen und Accessoires über den Ladentisch gegangen sind, wird nun offenbar wieder gewerkelt und soll der Grundstein für eine neue geschäftliche Nutzung gelegt werden.

Vis-à-vis hat ein Feinkostladen letztes Jahr die Pforten für immer geschlossen, nun scheint ein neuer Pächter für das Ladengeschäft gefunden zu sein, das Plakat, mit dem ein Nachmieter gesucht wurde, ist aus dem Schaufenster verschwunden. Ein paar Türen weiter aber stehen alle Zeichen auf Veränderung: Mit dem Bekleidungsgeschäft Hauck betreibt ein Traditionsgeschäft nun den Total-Ausverkauf und damit schließt auch eine wichtige Geschäftsadresse für die Narren in der Stadt. Was hier einziehen wird? Noch steht es in den Sternen

Für die Niedere Straße 34 hingegen wird ein neuer Mieter gesucht, das Mobilfunkgeschäft "Yourfone" hat geschlossen. Und auch in das Haus mit der Nummer 26, wo nach dem Nudelhaus ein Geschäft für 3-D-Druckerzeugnisse sein Glück versucht hat, ist noch kein neues Leben eingezogen.

Anders hingegen in der Niederen Straße 41. Hier soll ein Geschäft für "Kochkunst im Schwarzwald" künftig Schönes und Individuelles zum Kochen und Backen anbieten. Einen Vorgeschmack darauf, was das heißt, gibt das Schaufenster schon jetzt – Backformen, witzige Accessoires liegen dort aus, aber auch ein Spätzlebrett für des Schwaben liebste Nudel.

Dass das Thema Heimat sich im Handel gerade gut verkaufen lässt, ist wohl mit ein Grund dafür, dass das Geschäft "Heimathafen" in der Brunnenstraße nun offenbar dauerhaft eine neue Heimat gefunden hat – versuchsweise quartierte es sich nach dem Umzug des Spielwarengeschäfts Zappelphilipp im vergangenen Jahr hier ein.

Filialisten, Bäckereien und Handyläden schon häufig in der Kritik

Der Branchenmix in Villingen bot schon häufig Anlass für kritische Überlegungen. ­Bereits 2011, als das Büro Donato Acocella für das Zentrenkonzept die Einzelhandels­situation in einer detaillierten Analyse in den Fokus genommen hat, wurde in der Zähringerstadt "besonders stark (...) der Mix der Betriebstypen, der Betreiberstruktur und des Angebots kritisiert. Ins­besondere wurden hier die zunehmende Zahl der Handyläden und Bäckereien in der Innenstadt sowie die zunehmende Filialisierung genannt".