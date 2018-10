Villingen-Schwenningen Kunterbunt wie die 60er-Jahre

Schon beim Betreten des Foyers war das Flair der 60er-Jahre mit einer kunterbunten Dekoration und passender Musik der Beatles und der Rolling Stones zu spüren. Dies habe natürlich sofort Gesprächsstoff für Bewohner und Besucher geboten.

Sogar Heintje hat einen Auftritt

Eröffnet wurde die Woche mit dem Film "Heintje – Mein bester Freund", bei dem sofort Erinnerungen wach wurden an erste Kinobesuche. Weiter ging es mit einem bilderreichen Vortrag von Lucy Lachenmaier zum Thema "Was war los im Jahr 1968?". Am selben Tag gab es noch eine spannende Präsentation mit Volker Meyer zur "Geschichte der Beatles", bestens recherchiert von dem leidenschaftlichen Beatles-Fan und mit vielen Hörbeispielen.